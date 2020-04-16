НАТО оказалась не готова к пандемии коронавируса

15 апреля министры обороны стран НАТО собрались на внеочередном заседании, чтобы обсудить меры, принимаемые Североатлантическим альянсом для борьбы с распространением коронавируса. Итоги заседания оказались неутешительными: перед угрозами такого масштаба альянс бессилен и что с этим делать — никто не знает. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Неготовность НАТО

Свое выступление на итоговой пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг начал с перечисления мер, предпринятых альянсом для борьбы с коронавирусом. Так, вооруженные силы стран альянса выполнили более сотни миссий по обмену медицинским персоналом, предметами снабжения и лекарственными средствами, помогли в строительстве 25 полевых госпиталей и профинансировали покупку 25 тысяч больничных коек.

Но все это мало относится именно к помощи НАТО. Потому что перечисленные действия являются национальными решениями стран — это пример международных отношений в Европе.

Поэтому заявление Столтенберга, конечно, не осталось незамеченным журналистами. Например, корреспондент словацкой газеты «Правда» объяснил, почему пандемия показала неготовность НАТО к такого рода угрозам. Учения «Защитник Европы — 2020», к которым все союзники так тщательно готовились, пришлось отменить. Целые военные базы были закрыты на карантин. При этом высокопоставленные чиновники, в том числе работающие в штаб-квартире в Брюсселе, заразились в первые недели с момента попадания вируса в Европу.

Журналист обратил внимание, что проблемы такого порядка могут полностью остановить деятельность НАТО. Поэтому есть ли гарантия, что, если что-то подобное повторится, альянс будет лучше подготовлен?

Столтенберг был вынужден признать правоту словацкого журналиста. Генсек сказал, что, действительно, дальше попыток минимизировать риски они пойти не смогли. Тем не менее он считает поводом для гордости, что альянс «сохранил свои миссии и операции, включая боевые группы в Восточной Европе, миссию воздушного патрулирования, развертывание военно-морских сил и миссии от Афганистана до Косова».

Платить все равно придется

Но сохранить — это ведь еще не все. Нужно уметь обеспечить безопасность. Достоверно известно о как минимум 20 случаях заражения в многонациональной группе НАТО в Литве, а о массовом заражении военнослужащих на американских авианосцах говорит весь мир.

Неудивительно, что европейцы беспокоятся, какой политики в области финансов планирует придерживаться руководство НАТО после того, как ситуация с коронавирусом будет взята под контроль.

«Считаете ли вы, что союзники должны получить хотя бы временное освобождение от обязательства обеспечить двухпроцентный уровень расходов на оборону от государственного ВВП к 2024 году? — поинтересовалась Брукс Тайнер из крупного американского оборонного издания Jane’s Defense. — Полагаю, вы скажете «нет».

В ответ Столтенберг ограничился общими фразами о том, что «инвестирование в военную сферу — это не только способ борьбы с военными, но и другими угрозами и вызовами». Вероятно, это следует понимать как «мы все равно заставим всех платить».

Наконец, чтобы заранее предупредить разговоры о неготовности НАТО к реальным угрозам в журналистской среде, генсек завел разговор о «дезинформации». По его мнению, на протяжении вот уже нескольких месяцев некие силы «пытаются посеять раскол в альянсе» и «подорвать наши демократии», что переводится как «если вы услышите, что мы с чем-то не справились, а ситуация стала критической, не верьте — это все вражеские фейки».

Это очень удобная, а главное, непробиваемая позиция. Если альянс попробуют обвинить в неорганизованности и бессмысленности существования (раз уж вся эта огромная структура, как выяснилось, в действительности ничью безопасность обеспечить не способна), то это все «дезинформация» виновата, а так-то все под контролем.