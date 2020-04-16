Доктор Першина рассказала, делает ли кариес человека более уязвимы перед коронавирусом

Врач-стоматолог Ирина Першина считает, что наличие любого очага хронической инфекции, в том числе, в полости рта, может сделать человека уязвимым к заражению коронавирусом.

Ведущая программы «Доктор И…» на телеканале «ТВ Центр» Ирина Першина рассказала в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей, действительно ли люди с различными заболеваниями полости рта и поражениями слизистой оболочки более подвержены риску заражения коронавирусом.

«Если у человека есть воспалительные заболевания в полости рта, кариес и так далее — это, безусловно, надо лечить, — заявила доктор. — В общем-то, люди с этими проблемами, в принципе, рискуют своим общесоматическим здоровьем. Потому что наличие любого очага хронической инфекции, в том числе, в полости рта, — это всегда потенциальная опасность».

Медик отметила, что при заболеваниях внутренних органов, вне зависимости от того, где находится очаг воспаления, есть опасность, что инфильтрат (скопление в тканях организма клеточных элементов с примесью крови и лимфы) может распространиться по всему телу.

«Но больше ли эти люди подвержены заражению коронавирусом? Наверное, мы все находимся тут в одинаковых условиях. Другое дело — степень тяжести протекания заболевания, которая у всех разная. Практика наблюдения за «ковидными» больными показывает, что чем крепче иммунитет у человека, тем легче тот переносит это заболевание», — пояснила Першина.

Поэтому чем больше у человека хронических патологий, тем тяжелее у него протекает болезнь, добавила собеседница ФАН.

«Стоматологические заболевания тоже могут быть фоновым процессом, который способен осложнять течение COVID-19, — сказала она. — Но если поставить рядом двух человек — с кариесом и без кариеса, и у них будет контакт с носителем вируса, то вероятность заболеть у обоих одинаковая».

Полость рта необходимо лечить вне зависимости от того, есть опасность заболеть коронавирусной инфекцией или нет, подчеркнула телеведущая. И это должно быть очевидным для всех.

«Все, что у человека не в порядке, надо лечить, — отметила Першина. — Даже если это кажется мелочью. У кого-то кариес, у кого-то вросший ноготь, и на это вроде бы можно не обращать внимания. Но кариес может постепенно перейти в пульпит или пародонтит. А вросший ноготь может привести к панарицию или абсцессу».

Поэтому если свое здоровье запустить, то дело может закончиться весьма печально, заверила собеседница ФАН.

«У кого-то этот процесс [лечения и, если потребуется, реабилитации] занимает считанные месяцы, а у кого-то и годы, — свидетельствует врач. — Опять же, очень многое зависит от общего иммунного фона. Тем не менее, если что-то в организме не в порядке, нужно как-то собраться и вылечить это».

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На данный момент в России, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, проведено более 1,61 миллиона тестов, зафиксировано 27 938 случаев заболевания, включая 3 448 — за последние сутки. 2304 человека выздоровело, 232 умерло, включая 34 летальных случая — за прошедшие 24 часа.