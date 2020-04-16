Коронавирусные ограничения в США могут быть продлены до 2022 года

Вашингтон, 16 апреля. Власти США могут продлить принятые из-за коронавируса меры социального дистанцирования до 2022 года. Так полагают ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения, которые опубликовали свое исследование в журнале Science.

Необходимость продления ограничений они связывают с высокой загрузкой больниц, которые не справляются с наплывом пациентов.

«Вполне возможно, что придется сохранить меры социального дистанцирования до 2022 года, если не будут значительно увеличены мощности отделений реанимации или же не станет общедоступным лечение от коронавируса или вакцина», — говорится в исследовании.

Ученые также отметили, что из-за мутаций короновируса человеческий организм не может выработать долговременный иммунитет. Хорошие же новости заключаются в том, что иммунитет действует не только на SARS-CoV-1, но и на все «родственные» ему вирусы. Речь, в частности, идет о возбудителях простуды HCoV-OC43 и HCoV-HKU1, пишет Forpost.

Напомним, что первая вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в конце прошлого года. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру, вызвав глобальную пандемию. Хуже всего на сегодняшний день дела обстоят в США, где выявлено уже 625,1 тыс. случаев заражения. Следом идут Испания (177,6 тыс.), Италия (165,1 тыс.), Франция (147,8 тыс.), Германия (133,4 тыс.) и Китай (82,2 тыс.). В России зарегистрировано 27,9 тыс. случаев заражения.