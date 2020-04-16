Бактерии из Арктики помогут спасать землю после нефтяного разлива

Москва, 16 апреля. Специалисты компании «Роснефть» и национального парка «Русская Арктика» обнаружили бактерии, способные очищать землю от нефтепродуктов. На их основе будет разрабатываться эффективный препарат, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщили в Минприроды РФ, потенциально полезные микроорганизмы были выявлены учеными во время исследований загрязненной почвы на острове Земля Александры. В той части, где до 2015 года размещались склады ГСМ. Попадавшие в землю нефтепродукты на этой территории с грунтовыми водами «мигрировали» в море.

«В результате испытаний, проведенных в лабораториях ФИЦ Биотехнологии РАН, стало ясно, что бактерии с Земли Александры обладают уникальными свойствами: они способны разлагать нефтепродукты даже при температуре всего плюс два градуса», — уточнили в Минприроды.

Поэтому ученые пришли к выводу, что выявленные микроорганизмы могут быть использованы при создании биопрепаратов для комплексной очистки грунтов в Арктике от нефтепродуктов.

«Поскольку процесс самоочищения почв длителен, создание препаратов, ускоряющих этот процесс, приобретает исключительно важную роль», — заявил руководитель комплексного научного проекта «Чистая Арктика» Дмитрий Крюков.

Ранее «Роснефть» совместно с биологами МГУ и при поддержке фонда «Иннопрактика» разработали не имеющий аналогов в мире препарат по утилизации нефтяных загрязнений на воде при низких и отрицательных температурах.

Проект «Чистая Арктика» стартовал в 2019 году. Его задача — восстановление экосистемы самого северного архипелага России — заповедной Земли Франца-Иосифа.