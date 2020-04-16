Уфа, 16 апреля. Специалисты отделения Банка России в Башкирии подсчитали «индекс кулича»: сравнили цены на ингредиенты в нынешнем и прошлом году. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

В пасхальный кулич, как правило, входят мука, масло, яйца, молоко и сахар. Эти популярные продукты позволяют сопоставить динамику цен на них с общей инфляцией.

Эксперты основывались на рецепте из книги «О вкусной и здоровой пище» 1952 года. На выходе получились два кулича весом по 0,5 килограмма.

«Расчеты показали, что за год стоимость выпечки практически не изменилась и составила 120 рублей за килограммовый кулич. В прошлом году стоимость этих же ингредиентов была равна 123 рублям», — рассказали в отделении Банка России в Башкирии.

Оказалось, что в сравнении с прошлой весной выросли цены на масло, муку и молоко, а снизились — на сахар, яйца и изюм. Примечательно, что за эти 120 рублей в магазинах Уфы можно приобрести лишь один готовый кулич местных производителей весом 0,5 килограмма. Выходит, что приготовить угощение дома в два раза дешевле.

Напомним, что православные встретят Пасху 19 апреля, а завтра будет самый трагический и скорбный день Страстной недели — Великая пятница. В связи с пандемией коронавируса верующим запрещено посещение храмов, однако освящать пасхальные кушанья можно самостоятельно.

Федеральное агентство новостей ранее представило подборку рецептов пасхальных куличей, которые сможет приготовить любой желающий: простые, с творогом, без дрожжей, в хлебопечке и мультиварке.