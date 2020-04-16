Экс-замминистра сельского хозяйства рассказал, как избежать кризиса перепроизводства

Санкт-Петербург, 16 апреля. Государству необходимо поддержать спрос на отечественные товары на фоне падения покупательной способности, чтобы не допустить кризис перепроизводства, как произошло в США и Китае, считает доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод. Своим мнением он поделился во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот».

«Посевная идет нормально, с опережением обычного графика, погода в этом году уникальная. Что касается животноводства, оно как производило продукцию, так и производит. Но есть большая опасность, связанная не столько с производством, сколько с потребителями. Кризис, вызванный коронавирусом, проблемы, вызванные удешевлением нефти и корректировкой курса рубля, приводят к тому, что потребительский спрос неминуемо падает», — отметил Холод.

В кризисный период падает спрос на мясо, дорогую рыбу, овощи и грибы.

«Такая опасность (кризис перепроизводства. — Прим. ФАН) есть, если не будет поддержан спрос. Нужна поддержка спроса, чтобы этого не случилось. Иначе переформатирование и снижение доходов по всей цепочке может привести к обострению конкуренции, а в этой конкуренции самая слабая запчасть — именно сельскохозяйственное производство, которое будет дестимулировано и для урожаев будущих лет, и для обычного ритмичного производства продукции», — подчеркнул Холод.

По мнению ученого, поддержать отечественное сельское хозяйство могла бы система выдачи продуктов малоимущим по карточкам.

«Программа поддержки малоимущих с помощью талонов и электронных карточек обсуждалась еще с 2015 года. Она предполагает реализацию отечественной продукции. Там самый примитивный, простой набор — хлеб, крупы, самое простое мясо, овощной набор — те вещи, где импорт особо не нужен. Продается по этой программе продукция преимущественно российского производства. Только если что-то здесь не производится — импорт», — отметил Холод.

Он сослался на слова президента России Владимира Путина, который озвучил снижение уровня розничных продаж на 35%. По словам Холода, похожий спад наблюдался в 90-е годы. После падения рубля в 2014-2015 годах снижение товарооборота и доходов население составило только 15%.

«Платежеспособность падает, и достаточно быстро. Это включает в себя и промышленные товары, и съедобные, но доля продовольствия там значительная», — уточнил Холод.

При этом, по его словам, пока сельскохозяйственный сектор не ощутил на себе критического давления.