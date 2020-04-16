Соловьев раскрыл суть «конфликта» с подчиненными во время эфира на YouTube-канале

Конфликта между телеведущим Владимиром Соловьевым и его подчиненными нет. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал сам журналист.

Во время передачи на YouTube-канале «Соловьев Live» Владимир Соловьев накричал на сотрудников, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за некачественную работу. Причиной недовольства работой подчиненных стал неопубликованный вовремя твит спортивного комментатора Василия Уткина, который недавно вызвал телеведущего на батл.

«Ребята, выведите, пожалуйста. Слушайте, ребят, что значит — у вас не готово?! Выведите, пожалуйста, твит от месье Уткина!» — громко вскрикнул журналист.

После заминки Соловьев предположил, что сотрудники работают на Уткина, затем заявил, что «сказать, что я от вас в бешенстве, — значит не сказать ничего».

«Если вы не способны быть подготовленными к эфиру, давайте вы уволитесь. Я вам буду за это очень благодарен. Просто увольтесь», — предложил он.

Однако в интервью корреспонденту ФАН Владимир Соловьев признался, что у него нет никаких подчиненных, и все угрозы были несерьезны.

«Я нигде не являюсь начальником, так что никого не могу уволить. Это у нас такая обычная манера общения для привлечения аудитории и внимания. Поэтому точно так же они могут уволить меня. Это просто наши внутренние приколы для того, чтобы немножко подраскрутить, в том числе и канал. Создается такое ощущение мыльной оперы или сериала. Нет никакого конфликта и подчиненных, а все сотрудники, притом не мои», — заверил журналист.

Ранее Владимир Соловьев отказался участвовать в рэп-батле с блогером Василием Уткиным и назвал его «больным человеком». Соловьев напомнил, что он не рэпер. По словам журналиста, Уткин «страдает синдромом Туретта». Соловьев также заявил о готовности оплатить спортивному комментатору Василию Уткину хорошего психиатра. Звезда телеканала «Россия 1» отметил, что у него нет конфликта с коллегой.

До этого между журналистами произошла перепалка в социальной сети Twitter. Соловьев и Уткин обрушились с оскорбительными высказываниями в адрес друг друга.