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Почти 800 медиков заразились коронавирусом на Украине

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Почти 800 медиков заразились коронавирусом на Украине

Киев, 16 апреля. Почти 800 медицинских работников заразились коронавирусом на Украине. Об этом на брифинге заявил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

По данным на 16 апреля у 788 украинских медиков диагностирована коронавирусная инфекция. Из них наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Черновицкой области (126 случаев).

«Мы анализируем каждый случай заболеваемости медицинского работника, в связи с чем произошло это заболевание, в какой больнице и в каких условиях», — цитирует Степанова украинский телеканал «Громадське».

На долю медицинских работников приходится 18,9% от общего количества случаев заражения COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине — 4161. Из них 116 человек умерли, 186 — выздоровели. Данные актуальны на утро 16 апреля.

Ранее украинские медики били тревогу из-за нехватки средств защиты от коронавируса. Так, украинский профессор, завкафедрой анестезиологии Харьковского МАПО Владимир Корсунов показал в YouTube, как из подручных средств сделать подобие действующего аппарата ИВЛ, жизненно необходимого для некоторых заболевших.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции. По данным на 16 апреля, количество зараженных в мире достигло 2,088 миллиона человек. Из них 134 тысячи человек скончались. 

 

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