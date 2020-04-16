В «Деловой России» назвали отрасли бизнеса, сильнее всего пострадавшие из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 16 апреля. Многие отрасли бизнеса пострадали в России из-за ситуации с коронавирусом, однако правительство быстро приняло меры поддержки для предпринимательства, заявил председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Панова, многие отрасли бизнеса пострадали от макроэкономических и эпидемиологических вызовов. Больше всего, по мнению эксперта, пострадала туристическая сфера — были приостановлены конгрессно-выставочные мероприятия, закрыты границы. Закрытие внешних и внутренних границ привело к тому, что пострадали и другие сферы, в частности перевозки, добавил Панов.

Правительство России оперативно реагирует на ситуацию с коронавирусом, которая уже сейчас сказывается на бизнесе, указал глава петербургского регионального отделения «Деловой России». Более того, глава государства уже несколько раз обратился к гражданам, каждый раз озвучивая новые меры поддержки.

«Никто с самого начала не мог спрогнозировать, насколько затяжным будет период экономической изоляции. Сейчас, как вы знаете, приняты очень серьезные меры поддержки предпринимательства (на федеральном уровне. — Прим. ФАН). Сегодня очень важно, что на сайте Совета Федерации появился свод этих мер, с которым каждый представитель предпринимательского сообщества может ознакомиться с теми мерами, которые есть на федеральном уровне», — указал Панов.

Вместе с тем разрабатывают региональные меры поддержки, напомнил эксперт.