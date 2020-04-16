Доктор Мясников назвал наиболее подверженную смерти от коронавируса расу

Москва, 16 апреля. Афроамериканцы более подвержены смертям от коронавируса, чем население США в целом. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

По его словам, статистические данные заболеваемости коронавирусом из штатов Иллинойс и Мичиган свидетельствуют о том, что наиболее подверженными новой коронавирусной инфекции оказались афроамериканцы. При этом в отличие от других жителей США они гораздо чаще становятся жертвами коронавирусной инфекции.

«Афроамериканцы составляют 30% населения в районе Чикаго и Детройта, но 70% заболевших и 80% умерших от коронавируса в этих районах именно афроамериканцы. В данный момент остается неясным с чем именно это связано. Да, они пожилые. Да, они больше страдают диабетом. Да, у них больше случаев гипертонии и выше индекс массы тела, но все равно до конца мы не понимаем. При этом нельзя сказать, что в районах их проживания медицинская помощь хуже, чем в других. Эту статистику необходимо анализировать. Надо понять, что именно заставляет коронавирус проявлять такую создает такую расовую избирательность», — пояснил Мясников.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более двух миллионов человек. От коронавируса погибло более 137 тысяч человек.

В России зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекции, 232 человека умерли. Более 2,3 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в некоторых регионах России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.