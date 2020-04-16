Доктор Мясников рассказал о создании в России семи вакцин против коронавируса

Москва, 16 апреля. Российские ученые ведут работу по созданию вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

«Российские ученые работают над созданием вакцины против коронавируса. Этим занимаются семь научных центров. В ближайшее время начнутся клинические испытания этих вакцин», — отметил доктор.

Он также добавил, что в ближайшие 10 дней в российских лабораториях появятся тест-системы, которые определяют наличие иммунитета к коронавирусу. Тест-система была разработана учеными из ННИ «Вектор». Кроме того, к настоящему моменту в России зарегистрировано 10 отечественных тест-систем для выявления вирус-положительных людей.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более двух миллионов человек. От коронавируса погибло более 137 тысяч человек.

В России зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекции, 232 человека умерли. Более 2,3 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.