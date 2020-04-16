Сати Казанова поделилась страданиями в самоизоляции без мужа

Москва, 16 апреля. Певица Сати Казанова призналась, что коронавирус разрушил ее планы и даже заставил разлучиться с супругом, итальянским фотографом Стефано Тиоццо.

По словам певицы, она собиралась текущей весной отправиться в путешествие по Индии. До этого у нее была запланирована поезда по Италии вместе с мужем. Супруг российской певицы улетел на Апеннины чуть раньше – 1 марта, она планировала присоединиться к нему 8 марта.

В Италии должна была состояться презентация его книги и промо-тур по итальянским городам. Но потом границы закрыли из-за коронавируса, и певица не успела попасть в Италию.

Казанова призналась, что очень скучает по мужу и регулярно общается с ним по Skype и WhatsApp.

«Все это обломалось. Супруг в надежных руках, он с родителями, с бабушкой, они очень дисциплинированно соблюдают карантин», — рассказала Казанова в интервью Sputnik.

Певица рассказала, что проводит время в самоизоляции с пользой – читает книги, смотрит сериалы и продолжает работу над альбомом. Однако Казанова призналась, что страдает без мужа.

«Я безумно скучаю, мой муж застрял в Италии, я страдаю, делаю это мудро и философски, смотрю дальше и глубже. Продолжаю работу над новым студийным музыкальным альбомом, который выходит 18 апреля», — добавил певица.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 16 апреля, в мире достигло 2,088 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 134 тысячи человек. В России число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 27938. За сутки выявлено 3448 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах.