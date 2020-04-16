Фанаты набросились на Лолиту и Галкина, посмеявшихся над Бузовой в лапше

Москва, 16 апреля. Артисты Максим Галкин и Лолита Милявская попали под шквал критики и оскорблений со стороны фанатов певицы Ольги Бузовой. Звезды «провинились» тем, что одобрили пародию на нее, сделанную телеведущей Настей Ивлеевой.

Ранее Ивлеева решила высмеять снимок Бузовой, которую считает главной конкуренткой в Сети. На фотографии звезда проекта «Дом-2» запечатлена в ванной, наполненной лапшой быстрого приготовления.

Одними из первых оценили шутку Ивлеевой Галкин и Милявская, которые посмеялись и оставили под постом смайлики. Их поступок возмутил преданных поклонников Бузовой. Комментаторы вступились за нее и в пух и прах разнесли известных артистов.

«Вот от Лолиты я в шоке. Вроде взрослая женщина, а ведет себя очень некрасиво. Лицемерие», — набросилась aidima.married.

«А я думала, вы выше этого, Лолита», — добавила passsiton.

«Галкин, я тебя запомнила, в следующий раз на твоем концерте кину тебе туфлю с камнем, прибьет сразу», — пригрозила ssashakarpova.

Конфликт между Бузовой и Ивлеевой разгорелся настолько, что о нем стали высказываться и другие знаменитости. Например, осудила разборки между девушками журналистка Ксения Собчак.

«Ну, камон, девочки, отрезать волосы или делать обложку в сторис для анонса прямого эфира — это не супер-креатив, если честно. Не ссорьтесь, короче», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Собчак и шоумен Александр Гудков, который стал гостем ее авторского YouTube-шоу, обсудили пародиста Галкина в свете его последних интервью и проектов в Интернете. Журналистка охарактеризовала его как «очень несмелого человека».