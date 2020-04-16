Минпросвещения России анонсировало телетрансляцию уроков для выпускников

Москва, 16 апреля. Министерство просвещения России запустит телевизионную трансляцию уроков для выпускников, сообщила пресс-служба ведомства.

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко анонсировал трансляцию уроков для учащихся девятых и одиннадцатых классов. По словам Глушко, записи уроков подготовлены лучшими педагогами России и выйдут в эфир в ближайшее время.

Эти меры направлены на повышение доступности качественного образования для детей независимо от наличия Интернета. Ранее с подобным предложением выступил депутат Госдумы Сергей Вострецов.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он отметил, что с этой просьбой к нему обратились учителя.

«Еще в Советском Союзе на телевидении было интересное учебное телевидение — под него был выделен Четвертый всесоюзный телеканал. Лучшие традиции надо возрождать! Неудобства, связанные с коронавирусом, закончатся, а коллекция лучших уроков, передач, фильмов останется», — прокомментировал депутат.

Вострецов подчеркнул, что большинство школьников в России перешли на дистанционное обучение. Поэтому необходимо готовить материалы для учебного телевидения.