Комаровский напомнил собирающимся в церковь на Пасху, что у них «нет шансов на воскресение»

Киев, 16 апреля. Украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский призвал верующих отказаться от похода в церковь на Пасху в период пандемии коронавируса. На своем YouTube-канале врач напомнил, что заразившиеся COVID-19 не превратятся в Иисуса Христа.

Доктор Комаровский рассказал, что обычно на Пасху к нему приезжают дети и внуки, однако в грядущий праздник его семье придется отказаться от традиции. 59-летний врач отметил, что он находится в группе риска.

«Если я заболею, у меня нет никаких шансов превратиться в Иисуса Христа, я не воскресну», — подчеркнул медик.

Комаровский сообщил, что в Вербное воскресенье проезжал мимо церкви и увидел толпы людей.

«Если в Вербное воскресенье столько, я представляю, что будет на Пасху. Мне просто страшно об этом думать!» — возмутился врач.

Доктор напомнил верующим, что, если они заболеют, им может не хватить мест в больницах. Кроме того, лечиться, возможно, придется за свой счет. И даже в этом случае есть риск, что доступа к нужным лекарствам просто не будет.

«Если вы заболеете, вы не повторите судьбу Христа — шансов на воскресение у вас нет», — подчеркнул Комаровский.

По словам доктора, сейчас главное, чтобы бог был в душе.

«Бог вас услышит и в маске, и без маски. <...> Христос воскреснет вне зависимости от того, где вы будете в этот момент находиться», — заявил педиатр.

Доктор Комаровский попросил верующих не омрачать светлый праздник неадекватным риском и призвал на Пасху остаться дома.

«Пусть это будет последнее такое Воскресение в вашей жизни. Поверьте, это пройдет, обязательно мы разберемся с этим коронавирусом, обязательно будем знать, и как это лечится, и какие надо осуществить эпидемиологические мероприятия, чтобы это закончилось», — заключил врач.

Напомним, в этом году Пасха празднуется 19 апреля. Ранее в РПЦ рассказали, как благословить пасхальную трапезу на дому.