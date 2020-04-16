Минздрав Подмосковья рассказал, чем опасен коронавирус для сердечников

Москва, 16 апреля. Коронавирус представляет повышенную опасность не только для пожилых людей, но и для сердечников. Об этом в четверг заявила главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Московской области Мария Глезер.

По ее словам, коронавирус способен вызвать развитие и обострение сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт.

«Кроме того, из-за инфекции признаки, характерные для заболевания сердечно-сосудистой системы, могут быть неясными, «стертыми» и маскироваться симптомами вирусного заболевания, что может задерживать постановку диагноза», — отметила врач.

Она посоветовала людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, постоянно следить за артериальным давлением и принимать назначенные врачом лекарства.

Глезер также дала ряд простых советов, которые помогут избежать проблем. Она порекомендовала почаще проветривать помещение, не допускать переохлаждения и заниматься дома гимнастикой (упражнения не должны вызывать чрезмерную усталость, не должны быть связаны с наклонами головы и задержкой дыхания). Лучше всего подойдут повороты туловища, приседания и упражнения с мячом.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.