Инфекционист заявила, что инкубационный период COVID-19 может длиться 35 дней

Инкубационный период новой коронавирусной инфекции может быть дольше, чем предполагалось изначально, а потому строить прогнозы, когда в России начнется пик заболеваемости — проблематично. Об этом предупредила Елена Волчкова, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных заболеваний Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Заслуженный врач РФ.

По мнению Елены Волчковой, Москва только приближается к пику COVID-19.

«Помните, две недели назад — после чего по нарастающей начались такие драконовские меры в Москве — мы видели массу гуляющих людей? Так вот сейчас мы пожинаем плоды вот этой ситуации. И ничего с этим не поделаешь — если люди контактируют без всякого прикрытия, мы ожидаем, естественно, подъем», — заметила Заслуженный врач России в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Волчкова уточнила, что инкубационный период новой коронавирусной инфекции, то есть промежуток времени между заражением и проявлением первых симптомов болезни, составляет от 5-7 до 14 дней, но сегодня, по ее словам, появились данные, что инкубационный период COVID-19 может длиться и дольше — до 35 дней.

«Получается, что каждый раз, позволив себе такую роскошную прогулку, вы должны, по крайней мере, две недели ждать неприятностей. А если мы будем говорить, что инкубационный период больше, то, соответственно, все будет сдвигаться», — подчеркнула доктор медицинских наук.

По ее словам, если люди продолжат безответственно относиться к принимаемым властями мерам разобщения и ходить в магазины без масок и перчаток, то в столице будет наблюдаться пролонгированный подъем заболеваемости, а в регионах, где санитарно-гигиенические меры гораздо мягче, чем в Москве, картина будет еще хуже.

Напомним, за сутки в России было выявлено 3 448 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число подтвержденных диагнозов в России составило 27 938, из них 2 304 закончились выздоровлением, 232 — летальным исходом.

Больше всего заболевших COVID-19 зарегистрировано в Москве — 16 146 человек, на втором месте Подмосковье — 3 054 человека, на третьем — Петербург (1 083 человека). Далее следуют Республика Коми (441 заболевший), Нижегородская область (404), Ленобласть (330), Мурманская область (306), Краснодарский край (260), Красноярский край (202) и Брянская область (201).