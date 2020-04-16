Владельца «Теремка» возмутила поддержка американского фастфуда из бюджета РФ

Санкт-Петербург, 16 апреля. Сеть блинных «Теремок» остановила уже две трети ресторанов из-за ограничений по коронавирусу, сообщил основатель и владелец сети Михаил Гончаров во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот».

«Мы оставили в работе порядка 100 ресторанов из 300, они работают на доставку. Но бизнес, изначально настроенный на доставку, строится совершенно по другим принципам, поэтому рассчитывать, что «Теремок» или любой другой ресторан сможет работать даже «в ноль» на доставку — это просто заблуждение от полного непонимания того, как работает бизнес», — подчеркнул Гончаров.

Гончаров выразил возмущение тем фактом, что на государственную поддержку рассчитывают иностранные сети «Макдоналдс» и «Бургер кинг». По его словам, до введения ограничительных мер в сети «Теремок» работало 4,5 тыс. сотрудников и 310 ресторанов.

«Мы вполне сопоставимы с масштабами «Макдоналдса» — мы не в 100 раз меньше и не в 500. Речь о том, что первые пять крупнейших российских сетей дают такой же оборот, как «Макдоналдс». В этом смысле непонятно, почему поддержка должна быть оказана ведущей американской корпорации, у которой есть американские акционеры, которые получают роялти из России. То есть мы помогает компании, которая каждый год миллионы долларов выкачивает в Америку, при том, что российские предприятия выкидывают людей на улицу, и люди остаются без работы», — отметил владелец «Теремка».

Он выразил надежду на то, что бизнесу помогут меры, предложенные накануне президентом России.

«Вчера было выступление Путина. Было сказано, что крупные системно значимые предприятия смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Вот эта мера действительно была бы действенной. Дело в том, что крупные и средние компании работают с банками в режиме кредитования, и речь не о том, чтобы вливать миллионы в убыточные предприятия, чтобы они банкротились. Банки знают, кому можно, а кому нельзя дать, но эти деньги должны быть выделены на особых условиях», — сказал Гончаров.

Предприниматель отметил, что зачастую бизнесмены боятся открыто говорить представителям власти об имеющихся у них проблемах.