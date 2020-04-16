Доктор Мясников сравнил меры поддержки медиков в России и за рубежом

Москва, 16 марта. Меры поддержки медиков в России являются самыми масштабными в мире. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Доктор напомнил, что основной удар по борьбе с эпидемией коронавируса взяли на себя медики, которые работают на передовой в непосредственной близости с инфекцией. Накануне президент России Владимир Путин озвучил меры поддержки медработников, согласно которым доплата составит от 25 тысяч рублей до 80 тысяч рублей в месяц.

«Отмечу, что российские меры поддержки медиков на сегодня одни из самых масштабных в мире. Ежемесячные выплаты для врачей ввели в Болгарии, Румынии и Бразилии, но в пересчете на рубли суммы получаются меньше наших. Во Франции и США, пока только говорят, что медикам нужна надбавка за работу, а в Германии, Италии и Дании вообще не предусмотрели подобных мер», — подчеркнул Мясников.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает более двух миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 137 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения коронавирусом, 232 человека скончались. Более 2,3 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.