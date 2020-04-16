Минобороны РФ рассекретило материалы Берлинской операции

Москва, 16 апреля. Министерство обороны России рассекретило и выложило в открытый доступ документы, касающиеся Берлинской наступательной операции, которая положила конец Второй мировой войне. Все материалы были опубликованы на портале История.рф, сообщает Российское военно-историческое общество (РВИО).

«Эти документы рассчитаны на широкую аудиторию — от ученых до самых юных пользователей Интернета. Особенно важно, чтобы их смогло прочитать молодое поколение россиян и европейцев. Мужество солдат и офицеров Красной Армии не должны предаваться забвению», —отметил научный директор РВИО Михаил Мягков.

В частности, рассекреченными оказались документы подразделений первого Белорусского и первого Украинского фронтов. Речь идет о военных картах, донесениях и резолюциях командования. Среди обнародованных бумаг оказалось донесение об установлении красного флага на крыше Рейхстага.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил создать центр архивных документов, кино- и фотоматериалов, чтобы «заткнуть поганый рот» всех фальсификаторов, которые пытаются принизить подвиг советского народа. С такой инициативой глава государства выступил в феврале — вскоре после того, как Министерство обороны обнародовало очередную порцию рассекреченных документов в честь празднования 75-летия победы над нацистской Германией.

Отметим, что в этом году торжества должны были состояться особенно масштабными, поскольку речь идет о юбилее, однако эпидемия коронавируса внесла неопределенность. Как заявил в четверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует «Газета.ру», в настоящий момент рассматриваются разные варианты проведения парада.

