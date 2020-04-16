Главный эпидемиолог РФ объяснил, может ли коронавирус распространяться с ветром

Москва, 16 апреля. Рост числа заболевших коронавирусом в России связан вовсе не с перемещением инфекции по воздуху, а с передвижением людей. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог страны, академик Николай Брико.

Специалист опроверг слухи о том, что вирус якобы может «перелетать по воздуху». По его словам, этот вид инфекции нестойкий и под воздействием многих факторов, среди которых и ультрафиолет, погибает.

«Поэтому вирус по воздуху распространяться не может: его распространяют только люди», — объяснил эпидемиолог.

Брико отметил, что регионы России пока отстают от Москвы минимум на три недели. И это естественное развитие эпидемиологического процесса, пишет НСН. Инфекция распространилась по 84 из 85 регионов, заболевших коронавирусом нет только на Алтае.

«К счастью, в Москве наступило замедление вновь инфицированных. Хочется верить, что это замедление стабилизируется, и количество новых заболевших будет уменьшаться», — констатировал Брико.

Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил уже практически все страны. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин.

COVID-19 унес жизни уже более 135 тысяч человек, заболели свыше двух миллионов. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Больше всего пострадали от вируса США, Италия, Испания, Германия и Франция.

В России, по последним данным, зафиксировано более 27 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 2,3 тысячи человек выздоровели, 232 скончались.

Власти России принимают все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19. В регионах РФ введен режим самоизоляции, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу, школы и вузы проводят занятия дистанционно.