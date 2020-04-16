Эпидемиолог рассказал, могут ли тараканы, комары и клещи стать переносчиками коронавируса

Аспираторные вирусы, в том числе и коронавирус, могут эволюционировать в трансмиссивные заболевания, которые передаются через насекомых. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик Александр Гинцбург.

Пик еще впереди

По состоянию на 16 апреля на территории России было зарегистрировано 3448 новых случаев заражения новыми типом коронавируса. И эта цифра продолжает расти с каждым днем — общее число заболевших в стране уже достигло 27 938 человек. Всего в России скончались с новым типом коронавируса 232 человека.

Что будет завтра — никто не знает, но, по мнению специалистов, пик болезни еще впереди. Учитывая, что скоро летний сезон, когда активизируются насекомые, встает закономерный вопрос — могут ли тараканы, комары и клещи стать переносчиками нового типа коронавируса, опасного для человека? Александр Гинцбург не исключает такой возможности.

«То, что насекомые переносят громадные количество арбовирусов (группа вирусов, переносчиками которых являются членистоногие. — Прим. ФАН), — это неоспоримый факт. По этому поводу существует громадное количество литературы. Это и Зика, и желтая лихорадка. Это бесконечно большой список. Здесь все совершенно очевидно», — пояснил Александр Гинцбург.

Эволюция вируса

По словам ученого, укусы комаров опасны не только раздражением, но и тем, что могут привести к очень серьезным заболеваниям.

«То, что касается коронавируса, сказать сложно. Научно-достоверной информации по поводу этого вируса, насколько я знаю, нет. Но эволюционный процесс настолько непредсказуемый, что ничего исключать нельзя — со временем ряд аспираторных вирусов может адаптироваться. Соответственно, превратиться в трансмиссивные заболевания (заразные болезни, возбудители которых передаются кровососущими членистоногими — насекомыми и клещами. — Прим. ФАН). Поэтому я бы не стал однозначно отрицать [возможности передачи коронавируса тараканами, комарами и клещами]», — заключил Александр Гинцбург.

Ранее ученые из университета Оттавы провели исследование путей передачи коронавируса. Полученные данные показали, что переход коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку мог произойти через бродячих собак. Однако вирусолог Анатолий Альштейн опроверг возможность возникновения эпидемий из-за домашних животных.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.