Сирия, 16 апреля. На востоке Дейр-эз-Зора террористы «Исламского государства»1 совершили вылазку к базе ВС США. Взрыв заминированного автомобиля в Хасаке убил пять боевиков «Сирийской национальной армии». В Алеппо появилась новая антиправительственная вооруженная группировка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: попыталась сбить беспилотник сирийской армии на севере Хамы.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): совершило нападение на позиции ВС США на востоке Дейр-эз-Зора.

«Сирийская национальная армия» (СНА): лишилась пяти боевиков, погибших при взрыве занимированного автомобиля в Хасаке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозреваются в минировании автомобиля на севере Хасаки.

Международная коалиция: отразила нападение террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре; не сумела провести патрулирование в Хасаке.

Провинция Алеппо

Как сообщает Telegram-канал @ Jarablous_alkabous, в первой половине дня Манбидж покинул крупный конвой военной полиции ВС РФ, после чего направился в город фракций в сопровождении вертолета ВКС РФ.

На западе провинции была сформированная новая вооруженная группировка. Как передает военно-аналитический Telegram-канал @WarJournal, новообразованное формирование взяло себе название «Независимый революционный батальон», после чего боевики выпустили видеообращение, где заявили, что они не относятся ни к одной из действующих в Сирии фракций и намерены вести антиправительственную деятельность в Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), террористы запрещенного в РФ «исламского государства» совершили нападение к востоку от города Дейр-эз-Зор. По сведениям источника, группа террористов напала на позиции ВС США у газового завода Аль-Атал. Силы коалиции, дислоцированные у нефтяного месторождения Коноко, в ответ открыли огонь по скоплениям террористов из тяжелой артиллерии и ракетных установок. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее пресс-центр «Демократических сил Сирии» заявлял, что в ходе совместного рейда с ВС США, проведенного 14 апреля в городе Багуз, были обезврежены члены «спящей ячейки» ИГ, которые планировали теракт. У арестованных были обнаружены взрывные устройства, оружие и пояса смертников.

Провинция Хама

Действующие на севере провинции боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили, что им якобы удалось сбить разведывательный беспилотник сирийской армии у поселка Аль-Анкави. Как сообщает агентство Aleppo AMC, официального подтверждения заявления пока не поступало.

Провинция Хасака

В поселке Аль-Ахрас взрыв заминированного автомобиля убил пятерых членов «Сирийской национальной армии». В Установке СВУ в автомобиль подозревают боевиков из состава «Демократических сил Сирии», которые продолжают вылазки на севере провинции.

Как передает Twitter-канал @HASAKH_NEWS, жители деревень Аль-Касайб и Рахая ас-Суда перекрыли дорогу для конвоя ВС США, который покинул Камышлы. Это не первый раз, когда местные препятствуют патрулям американцев. В феврале жители деревни Харбат-Хамо преградили дорогу американской военной технике. Американские солдаты открыли огонь по толпе и на месте скончался 14-летний юноша Фейсал Халид Мухаммад.

1 Организация запрещена на территории РФ.