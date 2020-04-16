Патологоанатом рассказал об отличии поражения легких при пневмонии и коронавирусе

Москва, 16 апреля. Поражение легких при коронавирусе отличается от обычной пневмонии, заявил врач-патологоанатом Александр Эдигер.

«Я видел уже человек 15 живых и 7 случаев погибших, как патологоанатом я подробно их рассмотрел и могу сказать, что это не пневмония в чистом виде. Этот вывод является принципиально важным», — заявил врач.

Эдигер объяснил, что для пневмонии характерно воспалительное происхождение заболевания с микробным или микробно-вирусным возбудителем или со сложной ассоциацией возбудителей. При пневмонии воспаление имеет ограниченный по времени процесс и исход, сообщает «Газета Кемерова».

При коронавирусе же происходит поражение не только легких, но и сосудистых стенок и клеток крови, а также гемоглобина в эритроцитах. Из-за этого возникает нехватка кислорода, пишет НСН.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 16 апреля, в мире достигло 2,088 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 134 тысячи человек. В России число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 27938. За сутки выявлено 3448 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах.

Ранее доктор медицинских наук из Университета штата Вирджиния и директор Центра исследований скелетных мышц в Центре сердечно-сосудистых исследований UVA Чжен Ян рассказал, что регулярные физические упражнения могут помочь избежать осложнений на легкие при коронавирусе нового типа.