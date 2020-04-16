Коронавирус и «Аль-Каида» «вытравливают» Францию и Испанию из Сахеля

В начале апреля в районе города Бамба, Мали, было совершенно нападение боевиков на позиции малийских сил безопасности, в результате которого погибло 25 человек.

Совсем недавно ответственность за нападение взяла на себя джихадистская организация «Нусрат аль-Ислам», филиал «Аль-Каиды»1 (организация, запрещенная в РФ) в исламском Магрибе (Северная Африка).

Посты малийской армии в течение нескольких месяцев подвергаются нападениям многочисленных группировок, аффилированных с «Аль-Каидой» и запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ1. От действий боевиков страдают не только военные, но и гражданское население. Нападения в целом дестабилизируют регион, что способствует процветанию межобщинного насилия и торговле людьми.

В своем коммюнике организация заявила об атаке французских и испанских сил, размещенных в регионе. В этот регион поступает много западной военной помощи. Одной только Франции ведение боевых действий в Сахеле обходится в 700 млн евро в год. Но судя по всему, этого недостаточно, к тому же военные действия плохо скоординированы. Однако западные страны, в частности Франция, отказываются признать это.

Как это часто бывает в последнее время, ни одно официальное заявление не обходится без упоминания о коронавирусе. И «Аль-Каида» не исключение. Франция и Испания несут не только военные, но и гражданские потери. И боевики искренне полагают, что эпидемия коронавируса, бушующая в Европе, «является наказанием, которое Господь послал этим странам».

Террористическая организация «Боко харам» (запрещена в РФ), боевики которой также ведут активные боевые действия в Сахеле, пошли дальше. Лидер исламистов Абубакар Шекау назвал коронавирус «порождением дьявола» и заявил, что «благодарит Бога за пандемию, которая появилась в период президентства Трампа». Главарь группировки также высмеял меры, которые предпринимаются для борьбы с болезнью.

Начиная с 2012 года, вооруженные действия в регионе привели к гибели тысячи солдат и гражданских лиц, несмотря на присутствие сил ООН, Африки и Франции.

1 Организация запрещена на территории РФ.