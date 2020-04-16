Вирусолог Покровский рассказал, что поможет России справиться с эпидемией коронавируса

Массовые тестирования на коронавирус позволят России справиться с эпидемией меньшими людскими потерями по сравнению со странами Европы. Так вирусолог Вадим Покровский прокомментировал опасения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за распространения COVID-19 на территории РФ.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, из таких стран Европы, как Испания, Италия, Германия и Франция, идут позитивные сообщения о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Однако они омрачены стабильным или увеличивающимся числом новых случаев [заражения и гибели людей] в других странах, включая Великобританию, Турцию, Украину, Белоруссию и РФ. Поэтому следующие несколько недель будут критически важными для Европы», — выразил мнение Клюге.

В свою очередь, руководитель отдела ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский уверен, что сейчас преждевременно относить Россию к странам, где ситуация уже неблагополучная.

«Так, большое число людей, у которых выявляют коронавирус в России, по сравнению с другими странами, происходит за счет того, что происходят массовые тестирования. В частности, делается около 100 тысяч тестов в день. Конечно, это ведет к тому, что выявляются не только тяжелые больные, как в других странах, но и большое количество бессимптомных носителей, то есть у кого клинически не проявляется болезнь. Все эти люди в той или иной мере подвергаются изоляции. Это обнадеживает в том плане, что значительно снизит скорость распространения коронавируса. Поэтому этот подход позволит России более благополучно справиться [с коронавирусом], и с меньшими людскими потерями», — пояснил Покровский в беседе с Федеральным агентством новостей.

При этом собеседник ФАН заверил, что ситуация с коронавирусом в России «прояснится в ближайшую неделю или две».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире превышает два миллиона человек. От коронавируса погибло более 137 тысяч человек.

На 16 апреля в России зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 232 человека умерли. Более 2,3 тысячи человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов России президентом страны Владимиром Путиным был введен режим самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.