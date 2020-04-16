Депутат Госдумы не стрижется второй месяц из-за ограничений по коронавирусу

Санкт-Петербург, 16 апреля. Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков признался, что второй месяц не может попасть к парикмахеру из-за ограничений, принимаемых в России в связи с борьбой с распространением коронавируса. Об этом парламентарий рассказал во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот».

«Вы знаете, я сам два месяца не стригусь. Звоню своему парикмахеру — она лучше всех в России стрижет, но понимаю, что она не может работать. Я законопослушный — не еду к ней на квартиру. Я думаю, здесь надо рассмотреть вопрос прямой помощи для таких лиц. Если мы уже предусмотрели такие меры для организаций с сотрудниками, надо посмотреть и на эту категорию. Других вариантов я не вижу», — сказал Аксаков.

Депутат рассказал, что обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой включить предприятия, производящие и реализующие непродовольственные товары, в список пострадавших от пандемии коронавируса.