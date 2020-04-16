Полицейские застрелили открывшего по ним огонь водителя в Дагестане 

Махачкала, 16 апреля. Неизвестный мужчина обстрелял в Дагестане полицейских, которые хотели проверить его автомобиль, и был убит ответным огнем. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Как уточнили правоохранители, инцидент произошел в Табасаранском районе. Полицейские попытались остановить автомобиль «ВАЗ-21014» без государственных регистрационных номеров. Однако в ответ на законные требования водитель открыл огонь по стражам порядка.

Полицейские, обороняясь, застрелили злоумышленника.

«Его личность устанавливается», — уточнили в пресс-службе.

Представители МВД добавили, что никто из полицейских в ходе перестрелки не пострадал, однако служебная машина Mercedes С-204 получила семь пулевых пробоин.

Стражи порядка осмотрели салон «ВАЗ-21014» и нашли автоматическое оружие, самодельное взрывное устройство, мобильные средства связи, продукты и пакет с порошком. Все предметы отправили на экспертизу.

Ранее в четверг стало известно о предотвращенном вооруженном нападении на школу в Красноярске. Федеральная служба безопасности обнаружила и изъяла у 14-летнего школьника обрез охотничьего ружья с патронами и самодельные взрывные устройства.