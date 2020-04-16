Главарь ПНС Ливии Саррадж спровоцировал панику в Триполи, введя полный карантин

Ливийскую столицу охватила паника после решения режима главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа ввести полный карантин. Подробности инцидента приводит местный телеканал Alsaaa24.

По приказу Сарраджа на подконтрольных ПНС территориях сроком на 10 дней введен полный карантин. Такое решение без подготовительных и разъяснительных для населения мероприятий привело к панике среди ливийцев. Многие бросились в магазины запасаться продуктами, возникли очереди у супермаркетов. Alsaaa24 показал давку около магазина Сук аль-Махари в Триполи, где столпились десятки людей. Кроме того, по всей столице наблюдаются крупные транспортные заторы.

За последние сутки в Ливии было зарегистрировано 13 новых случаев заражения, всего в стране 48 заболевших COVID-19. Как ранее сообщала Ливийская национальная армия (ЛНА), основными очагами распространения нового типа коронавируса стали Триполи и Мисурата. Именно в эти города прибывают сотни сирийских наемников, у некоторых из них был обнаружен COVID-19, о чем ранее сообщала американская журналистка Линдси Снелл. Гражданское население оказалось беззащитным перед угрозой пандемии — все больницы для них закрыты по приказу главы «МВД» ПНС Фатхи Башаги, распорядившегося всех больных ливийцев отправлять в тюрьмы, а не в медучреждения. Таким образом режим ПНС пытается оставить больничные койки для террористов, раненных в боях против ЛНА.

Угроза пандемии стала причиной введения в Ливии гуманитарного перемирия, с 18 марта стороны внутриливийского кризиса договорились о прекращении любых боевых действий, чтобы не допустить распространения коронавируса. Перемирие не остановило террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС), они продолжают нападать на Ливийскую национальную армию (ЛНА). Боевики 25 марта начали наступательную операцию «Шторм мира», а вскоре после этого радикалы захватили восемь городов к западу от Триполи.