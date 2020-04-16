Доктор Мясников сообщил о росте числа бессимптомных случаев коронавируса в России

Москва, 16 апреля. Количество бессимптомных случаев коронавирусной инфекции в России продолжает увеличиваться. Об этом сообщил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

«У части вирус-положительных людей нет никаких симптомов. При этом количество таких носителей увеличивается. В марте среди тех людей, у которых тест показал наличие коронавируса, симптомов не было у 10%. Сейчас это уже 30% от всего количества вирус-положительных людей», — пояснил доктор.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более двух миллионов человек. От коронавируса скончались более 137 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 27 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 232 человека умерли. Более 2,3 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.