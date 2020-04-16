ФСБ предотвратила нападение на школу в Красноярске

Красноярск, 16 апреля. Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила вооруженное нападение на школу, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, нападение готовил 14-летний школьник. Во время обыска у него были обнаружены и изъяты обрез охотничьего ружья с патронами и самодельные взрывные устройства. Школьник вел дневник, в котором записывал план нападения.

В ведомстве отметили, что решение о возбуждении уголовного дела будет принято после экспертиз изъятых оружия и боеприпасов.