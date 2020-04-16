Дандыкин рассказал, что нужно сотрудничающей с боевиками Турции в Сирии и Ливии

Москва, 16 апреля. Один из жителей Сирии опубликовал видеообращение, в котором призвал сограждан не верить турецким вербовщикам.

По его словам, турецкие военные набирают в САР наемников якобы для борьбы с «Исламским государством»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), однако на деле их отправляют в Ливию воевать против Ливийской национальной армии (ЛНА), которую возглавляет Халифа Хафтар. Таким образом речь идет не о антитеррористической операции, а о политических дрязгах и военном вмешательстве.

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что рассказ сирийца не является откровением. Турция контролирует ряд террористических группировок, которые находятся в сирийской провинции Идлиб и воюют против правительственных войск САР. Она использует этих боевиков, чтобы подпитывать силы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое воюет против ЛНА.

«Это старая история: в основном, это делается в провинции Идлиб, которая находится под контролем так называемой оппозиции, а по сути, во многом контролируется теми структурами, которые у нас признаны экстремистскими, террористическими»,— пояснил эксперт порталу Nation News.

По словам Дандыкина, недооценивать боевые возможности сирийских боевиков нельзя. Эти люди последние 9 лет не знали ничего, кроме войны, поэтому они остаются опасными противниками. Комментируя мотивы Турции, эксперт отметил, что Анкара имеет свои личные интересы в этом богатом нефтью регионе, которые она и отстаивает, поддерживая ПНС Ливии.



1 Организация запрещена на территории РФ.