Эксперт рассказал, какие отрасли российской экономики преуспели во время кризиса

Санкт-Петербург, 16 апреля. Промышленные предприятия, занимающиеся экспортом сырья и высокотехнологичной продукции, чувствуют себя уверенно на фоне колебаний курса валют и мировой пандемии коронавируса, убежден председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. Свое мнение он высказал во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот».

«Конечно, достаточно большое количество отраслей пострадало от макроэкономических и эпидемиологических факторов. Но есть отрасли, которые, наоборот, преуспели. Те предприниматели, которые занимались экспортом и реализовывали свою продукцию за валюту, сейчас находятся в эмоционально приподнятом настроении из-за увеличения курса валют. Таких отраслей достаточно много, потому что на экспорт поставлялось достаточно много продукции — это и сырье, и высокотехнологичная продукция. Одновременно с этим можно говорить о предприятиях, которые занимались доставкой», — отметил Панов.

Он отметил, что в «Деловую Россию» поступило более 200 обращений за помощью, в том числе от ассоциаций риэлторов, полиграфистов и рестораторов. Вместе с тем Панов отметил эффективность мер, принимаемых правительством России по поддержке малого и среднего бизнеса.