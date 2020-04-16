Коммунист Рашкин провоцирует панику среди россиян, распространяя фейки о коронавирусе

Москва, 16 апреля. Депутат госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин распространяет фейки об эвакуации россиян, которые застряли в других странах в период пандемии коронавируса. Своими действиями коммунист провоцирует панику среди населения.

Ранее в блоге на сайте «Эха Москвы» Рашкин попытался преподнести временную приостановку эвакуации россиян на родину как «пожертвование сотнями жизней». Дезинформируя читателей, коммунист разразился истерикой по поводу этой ситуации.

На самом деле, по данным оперативного штаба, в период с 24 марта по 6 апреля в Россию вернулись почти 17 тысяч граждан из 71 страны. В РФ все еще продолжают пребывать самолеты с нашим соотечественниками — один из таких бортов, прибывший из Нью-Йорка, 15 апреля приземлился в петербургском аэропорту «Пулково», напоминает Nation News. Также Рашкин не учел, что сейчас все ведомства работают в аварийном режиме, поэтому возможны задержки с вывозом россиян из-за границы. Кроме того, некоторые россияне регистрируются на рейсы, но затем не приходят в аэропорт.

Однако эвакуация — не единственный повод, который использовал депутат от КПРФ для создания паникерских настроений. Ранее Рашкин возмутился введением пропускной системы в Москве, назвав эти меры «неадекватными».

При этом коммунист забыл об опыте Южной Кореи и Сингапура, меры которых были признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) очень хорошим примером борьбы с распространением коронавируса. Власти этих стран ввели строгий карантин и потребовали от населения строгой дисциплины. В том числе, ограничить распространение COVID-19 помогла система контроля за перемещениями. В Южной Корее, например, этот метод был отработан еще в 2015 году во время вспышки коронавируса класса MERS-CoV — тогда власти использовали камеры наружного наблюдения, следили за гражданами с помощью GPS и данных банковских карт.

Раскритиковав принимаемые российским правительством меры, Рашкин выступил со своими «предложениями», которые вызывают сомнения в адекватность коммунистов. Например, член КПРФ уверен, что Москве необходимо в четыре раза уменьшить расходы на благоустройство, оплатить услуги ЖКХ для всех жителей столицы из городского бюджета, а также урезать финансирование СМИ.

Удивительно, что по поводу акций протеста взволновался именно коммунист, ведь члены КПРФ с самого начала наплевали на введенный режим повышенной готовности и продолжали устраивать мероприятия, забыв о необходимости соблюдать самоизоляцию.

На неадекватное поведение коммунистов уже обратили внимание в экспертном сообществе. Так, ранее эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Вадим Манукян назвал заявления членов КПРФ странными и отметил, что серьезная политическая партия не должна заниматься популизмом во время эпидемии. При этом члены столичного отделения почему-то не видят, что их сомнительные инициативы могут похоронить репутацию партии.