Известные россияне присоединились к масштабной акции «Спасибо вам»

Москва, 16 апреля. Депутат Госдумы Николай Валуев и другие известные россияне присоединились к акции «Спасибо вам».

Валуев рассказал Федеральному агентству новостей, что волонтеры проведут дезинфекцию от коронавируса в церкви Иоанна Кронштадского.

«Мы попросили ребят из клининговой компании «Чистория» помочь нам, и они согласились», — сказал депутат.

В рамках акции волонтеры передадут продукты ветеранам войны и жителям Брянской области. Партнерами проекта выступили «Экомаркет» и Most Restaurant & Lounge.

По словам организатора акции «Память народа: во имя мира» Оксаны Бондаревой, клининговые мероприятия планируется провести в других московских храмах на Пасху.

К акции также присоединился актер Алексей Огурцов, он передал врачам Боткинской больницы в Петербурге более 50 букетов цветов. По его инициативе волонтеры доставили горячее питание и корзину продуктов ветерану войны Тамаре Грачевой.

Амбассадорами проекта «Спасибо вам» стали певец Прохор Шаляпин и телеведущая Ирина Пудова.

«Весь мир сейчас переживает глобальные изменения и разделился на «до» и «после»: так, как прежде, не будет никогда. Коронавирусная инфекция коснулась абсолютно всех сфер жизни, отраслей, проникла в каждую семью. Многие эксперты сравнивают пандемию с войной, охватившей мир. Нам очень важно поддержать пожилых людей, находящихся в зоне риска. В этот знаковый год 75-летия Победы они нуждаются в заботе. Мы не только закупаем продукты, но и доставляем готовое горячее питание совместно. Все это, естественно, в масках и перчатках, дезинфицируем, максимально соблюдая эпидемиологические нормы. В рамках учрежденной в этом году премии «Память народа: во имя мира» мы обязаны не только вручать награды и кубки, но и оказывать адресную помощь ветеранам», — сказал Шаляпин.



Проект поддержали представители федеральных ведомств, волонтерских объединений, врачи, политики, звезды шоу-бизнеса, музыканты и деятели искусств.

Премия «Память народа: во имя мира» является признанием заслуг в сохранении исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, развитии и поддержке волонтерских, поисковых и благотворительных объединений, а также тех, кто продвигает военно-историческую тематику в массовой культуре.