Орбакайте показала фото влюбленных родителей в молодости

Москва, 16 апреля. Певица и актриса Кристина Орбакайте поделилась уникальным кадром родителей — примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и ее бывшего мужа — циркового артиста Миколаса Орбакаса.

Как пишут средства массовой информации, отцу Орбакайте на днях исполнилось 75 лет. В честь этого события певица поделилась с подписчиками в социальной сети снимком родителей. На изображении Пугачева и Орбакас позируют в обнимку — молодыми, счастливыми и влюбленными.

«С днем рождения, папуля! Будь здоров, сегодня это самое главное. Мы тебя очень любим!» — подписала фото звезда.

Подписчикам понравился архивный снимок.

«Они воспитали замечательную дочку», — написали они. «Какая пара! И какая нежная здесь Алла Пугачева!» — прокомментировали фото поклонники.

Орбакайте поздравила подписчиков с католической Пасхой, а также поделилась видеозаписью, в которой предстала в необычном образе домохозяйки.

Орбакайте, как и многие другие знаменитости, продолжает находиться в режиме самоизоляции. Артистка поздравила подписчиков с католической Пасхой, а позже удивила фолловеров своим Instagram-stories, в котором предстала в домашнем халате, фартуке и с половником в руках. Фанаты отметили, что готовка и заботы по дому редкость для знаменитости, так как ее муж Михаил Земцов обожает проводить время на кухне. Недавно он побаловал семью, приготовив запеченного цыпленка с картофелем. Но несмотря на идиллическую семейную картину, поклонники Кристины Орбакайте считают, что ее расставание с мужем неминуемо. Впрочем, сама певица никак не комментирует эту информацию.