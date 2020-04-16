Коронавирус доказал необходимость закона о надежном Рунете

Москва, 16 апреля. Вклад Рунета в российскую экономику по итогам 2019 года составил 6,4 трлн рублей, в 2020 году ожидаются прорывные показатели, считает политолог Владимир Шаповалов.

Ассоциация прогнозирует рост вклада Рунета в экономику страны в 2020 году на 6%-10%. Одним из факторов, безусловно, станет и период самоизоляции из-за коронавируса.

Шаповалов отметил, что Рунет уже давно стал значимой частью российской экономики, однако в условиях вынужденной самоизоляции многие процессы ускорились. Эксперт напомнил, что Россия стала одним из мировых лидеров по охвату населения Интернетом – показатели превышают средние мировые и даже европейские. Россия была в целом готова к виртуальному феномену, который создал коронавирус.

Политолог добавил, что онлайн-сервисы стремительно развиваются, после окончания пандемии ситуация не пойдет вспять.

«Мир многие годы говорил о необходимости цифровизации процессов в экономике, общественной жизни, но никто не хотел проводить на себе дорогостоящих и масштабных экспериментов. Эпидемия заставила это делать поневоле», — подчеркнул эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

В этой ситуации актуальным стал вопрос о защите персональных данных россиян. Закон о надежном Рунете вступил в силу в ноябре 2019 года. Главная идея закона в том, чтобы обеспечить хранение данных россиян из иностранных соцсетей и мессенджеров на территории РФ.

Шаповалов объяснил, что Россия не стала отгораживаться от внешнего мира, как Китай, а приняла меры по дублированию систем в случае намерения Запада «отрезать» страну.

«Мы видим, как банки и компании в нашей стране подвергаются хакерским атакам. А обычные граждане все более погружаются в виртуальный мир, становятся зависимыми от него. Там оказываются наши личные данные, персональная информация, планы и многое другое, что не должно оказаться достоянием третьих лиц и иностранных государств. А блокировка Сети и вовсе выглядит немыслимым шагом в современных реалиях», — подытожил он.

Политолог уверен, что Россия должна продолжать мероприятия по защите данных граждан и обеспечить надежность Рунета.