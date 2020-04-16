Лукашенко назвал пандемию уроком «для наркоманов и курцов»

Минск, 16 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса хорошим уроком для наркоманов и «курцов». Он также призвал их задуматься над правильной организацией жизни, сообщила пресс-служба главы государства.

Лукашенко в четверг провел совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В частности, он затронул вопрос распространения коронавирусной инфекции, указав на группу лиц, которая наиболее уязвима перед вирусом.

«Для наркоманов и курцов — это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок — подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии», — сказал Лукашенко.

В середине марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ситуацию с коронавирусом пандемией. Ранее в четверг стало известно, что в Белоруссии зарегистрировано 4204 случая заражения коронавирусом.

Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг инфекции психозом, указал RT. Он также отказывался вводить карантинные меры против распространения вируса и уверял, что в Белоруссии ни один пациент не умер от инфекции, напомнила «Газета.ру».

В Китае, где были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом, обвинили США в причастности к созданию инфекции. Некоторые эксперты, в частности бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин, заверяет, что смертоносный вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона пять лет назад.