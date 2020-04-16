Автоэксперт назвал сервис онлайн-продаж автомобилей Lada прорывом с большим опозданием

Возможность выбрать автомобиль марки Lada посредством онлайн-заказа — это прорыв, но с многолетним опозданием. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин, оценивая новые возможности приобретения автомобилей отечественной марки.

Как работает оналйн-покупка авто

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» с 15 апреля запустил сервис по продаже автомобилей в режиме онлайн. Как сообщили в компании, для заказа нужно зайти на сайт, затем выбрать модель и комплектацию, проверив наличие автомобиля на складе у предпочитаемого дилера. Далее необходимо оставить свои контакты для звонка.

После этого с клиентом свяжется менеджер автосалона для дистанционной презентации выбранной машины, а также для обсуждения деталей покупки, включая возможность сдачи своего авто по системе «трейд-ин». Как только покупатель произведет оплату автомобиль можно будет забрать в автосалоне или заказать доставку на эвакуаторе прямо к дому (все зависит от эпидемиологической ситуации в регионе).

Мнение автоэкспертов

Ведущий программы «Минтранс» на РЕН ТВ Вячеслав Субботин, комментируя анонс новой технологии продажи автомобилей «АвтоВАЗ», порекомендовал российскому концерну взглянуть на то, «как это делают на AliExpress».

«Я обращаюсь к автопроизводителям и продавцам: не делайте из вашего автомобиля культ! Автомобили – это такие же гаджеты, как и телефоны, которые порой стоят дороже, чем ваша Lada. Давайте двигаться, но для этого должен был клюнуть коронавирус, чтобы вы сайт открыли и по нему начали выбирать авто. Это что, открытие? Я вас умоляю! Они розетки USB стали ставить в свои автомобили после десяти лет выпуска этих устройств. Десять лет они не могли поставить розетки и экраны вместо медийных магнитол. Меня поражает лень и бездействие автомобильных компаний и их продавцов. Хорошо, что с опозданием лет на семь они пришли к онлайну», — заметил Субботин.

При этом автоэксперт считает, что люди еще не готовы что-то покупать онлайн, в частности продукцию «АвтоВАЗа».

«Это как кот в мешке. У них ни один автомобиль не повторяет другой и его нужно прийти пощупать. Если бы была велика повторяемость и гарантировалось качество, то все ок. Я не думаю, что будет полно желающих покупать продукцию «АвтоВАЗа» онлайн. Вообще автомобиль — очень дорогая покупка, когда отдаешь 700–800 тысяч рублей. Но возможность выбора авто на сайте с большим многолетним опозданием — это прорыв», — отметил собеседник ФАН.

С Субботиным согласился автоэксперт и автообозреватель на «Вести FM» Игорь Моржаретто, который также убежден, что автомобиль всегда нужно при покупке «пощупать».

«Не выбирают автомобиль ни в одной стране мира через онлайн. В лучшем случае в разных странах такие продажи могут занимать 5 или 7% от рынка. Но какое-то количество людей, даже если не купит авто онлайн, то хотя бы поинтересуется и узнает, какие бывают комплектации, какие можно получить скидки, также условия кредита», — выразил мнение собеседник ФАН.

Ранее сообщалось, что в 2020 году российский автоконцерн планирует презентовать новинки. Инженеры компании сосредоточат свои усилия на выпуске новых и обновлении текущих моделей Lada. Для выполнения поставленных задач волжский автомобильный гигант активно привлекает новых специалистов.

В 2020 году цены на продукцию «АвтоВАЗ» поднимутся. Рост составит в среднем 2,3%. Ожидается, что больше всех подорожает седан Lada Vesta, стоимость которого составит 629,9 тысячи рублей. Пользующаяся особой популярностью в России Granta станет дороже на 2,5%. Внедорожник Lada 4x4 подорожает почти на 3%, его цена составит 538,9 тысячи рублей.