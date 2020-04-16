ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России и других странах

Гаага, 16 апреля. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в России и странах Европы. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он отметил, что оптимистичные сигналы поступают в ВОЗ из Испании, Италии, Германии и Франции. Это государства, наиболее пострадавшие от инфекции.

«Однако они омрачены стабильным или увеличивающимся числом новых случаев [заражения и гибели людей] в других странах, включая Великобританию, Турцию, Украину, Белоруссию и РФ», — добавил Клюге.

По его словам, следующие несколько недель будут критически важными для Европы. Он считает, что некоторым странам еще предстоит ощутить полное воздействие коронавируса, пока в других его активность пойдет на спад.

«Несмотря на весеннюю погоду, мы находимся посреди шторма», — констатировал эксперт.

Клюге поблагодарил всех людей, которые соблюдают ограничительные меры даже в праздники, и призвал страны помогать и прислушиваться друг к другу.

Напомним, что вспышка инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года, а затем вирус быстро распространился по миру. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии.

Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР. На это, в частности, указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.

Коронавирус уже унес жизни более 135 тысяч человек, заболели свыше двух миллионов. Государства вынуждены были закрыть границы, ввести карантин, отменить массовые мероприятия, в том числе спортивные и развлекательные.

Как сообщает «Ридус», организаторы кинофестиваля «Кинотавр» решили перенести его с лета на осень из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Первой страной, которой удалось полностью победить коронавирус, стала Гренландия, пишет Deita.ru. В стране не осталось ни одного человека с диагнозом COVID-19.