Москва, 16 апреля. Эпидемия коронавирусной инфекции в России приближается к своему пику. Об этом заявил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Врач выразил уверенность, что Россия подходит к пику эпидемии. Он также добавил, что предпринимаемые в России меры являются правильными, так как позволяют нейтрализовать негативные последствия эпидемии, передает «Царьград».

«Думаю, что мы подходим к пику. То, что еще будут появляться люди, у которых может быть положительный тест - да, это еще могут. Но вот то, что мы делаем по подготовке к возможному дальнейшему развитию пандемии, делается правильно, делается фактически максимально», — пояснил Рошаль.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает более двух миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 137 тысяч человек.

В России зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения, 232 человека скончались. Более 2,3 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в некоторых регионах России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.