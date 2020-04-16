Депутат Госдумы Журавлев прокомментировал нехватку мест в больницах Петербурга

Две петербургские больницы ограничили прием пациентов с подозрением на коронавирус. По мнению депутата Госдумы Алексея Журавлева, это говорит о том, что в городе существует неправильный подход к госпитализации коронавирусных больных.

Об ограничении приема пациентов с COVID-19 сообщили Клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина и ориентированная на прием больных с пневмонией Покровская больница. В обеих не хватает мест для новых пациентов. И если в Боткинской больнице оставили койки для беременных и пациентов на гемодиализе, то в Покровской мест нет совсем.

Эту ситуацию в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» эмоционально прокомментировал депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Можно всех больных свезти в одну больницу. Естественно, там не будет хватать мест. Это вопрос логистики», — считает парламентарий.

Он напомнил, что, по данным Минздрава, в общей сложности в российских больницах насчитывается примерно 1,2 млн коек. По нормативам того же Минздрава, должно быть от 3 до 5% реанимационных коек. При этом на каждую реанимацию должно приходиться полтора аппарата искусственной вентиляции легких.

«Если у нас будет 800 тысяч заболевших, то госпитализация потребуется 160 тысячам. Вот тогда нам действительно начнет не хватать того, что сейчас есть [в больницах]. Поэтому я не понимаю, почему нам не хватает уже сегодня. Вопрос только логистики: не везут туда, где есть, а везут туда, где уже закончилось. Я только этим могу объяснить», — возмутился Журавлев.

Между тем в комитете по здравоохранению правительства Петербурга сообщили, что на прием коронавирусных больных в городе будут перепрофилированы несколько стационаров. Прием пациентов с подозрением на COVID-19 уже начали горбольница №40 Курортного района и горбольница №20, а также вышедшая с карантина Введенская больница.

Кроме того, в настоящее время дезинфицируются после карантина Александровская больница и больница Святого великомученика Георгия. В ближайшее время они тоже начнут принимать коронавирусных больных.

Ранее главврач инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев рассказал, что в его стационаре сейчас находятся 386 пациентов, у 207 из которых подтвержден COVID-19. Тяжелое течение болезни наблюдается у пяти процентов пациентов. При этом их портрет «примерно одинаков».