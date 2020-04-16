Вирусолог Альштейн опроверг возможность возникновения эпидемий из-за домашних животных

Домашние кошки и собаки могут заразить хозяина отдельными заболеваниями, однако опасаться четвероногих друзей как потенциальных источников коронавируса не стоит — эпидемий из-за них никогда не возникало. Об этом заявил российский вирусолог Анатолий Альштейн в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее ученые из университета Оттавы провели исследование путей передачи коронавируса. Полученные данные показали, что переход коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку мог произойти через бродячих собак. По сценарию канадских ученых, собаки могли съесть мясо зараженных летучих мышей. Бактерии в их кишечнике спровоцировали эволюцию вируса, в результате чего возбудитель болезни научился избегать иммунного ответа у человека, а спустя еще некоторое время — передался человеку.

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, возможен ли этот сценарий передачи вируса человеку через домашних животных.

«Паразиты, которые от животных могут переходить к людям, конечно, существуют. У кошек это — грибковые заболевания, у собак — эхинококк, он может передаваться. В принципе, такое возможно. Что касается коронавируса, то его передача от этих животных — кошек и собак — человеку не описана и научно не доказана, и пока серьезных оснований думать, что мы можем заражаться от наших домашних животных, нет. Поэтому выгонять из дома домашних животных, опасаясь, что они нас заразят, не следует ни в коем случае», — призвал Анатолий Альштейн.

Вирусолог опроверг возможность возникновения эпидемий из-за домашних животных. Он отметил, что такие случаи ему неизвестны.

«Никакие эпидемии из-за домашних животных не возникают. Передача отдельных заболеваний возможна, но эпидемий никогда не было из-за кошек или собак», — сказал Анатолий Альштейн.

Ученый объяснил, как домашние питомцы могут передавать заболевания человеку.

«Известна «болезнь кошачьих царапин», но это не эпидемия, это единичные случаи. Кошка и собака могут поцарапать человека, могут укусить, бешенство передать при таком укусе, но это не эпидемии. Эпидемические заболевания, которые вызываются домашними животными, неизвестны», — резюмировал эксперт.

Напомним, власти Китая в декабре 2019 года сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Позднее ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа — SARS-CoV-2.

Эпидемия коронавируса охватила 185 стран. Всемирная организация здравоохранения в марте признала вспышку заболевания пандемией. COVID-19. По данным ВОЗ, всего в мире зарегистрировано свыше 1,85 миллиона заболевших, свыше 117 тысяч из них скончались.

По последним данным, в России зарегистрировано уже 27938 случаев заболевания, почти 3,5 тысячи из них — за минувшие сутки. За весь период распространения коронавируса в стране скончались 232 человека, более 2,3 тысячи пациентов — выздоровели.