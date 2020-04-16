Уралов рассказал, экономики каких стран больше всего пострадают от коронавируса

Москва, 16 апреля. Мир ждут большие перемены после завершения эпидемии коронавируса. Об этом в четверг рассказал политический эксперт, главный редактор портала СОНАР 2050 Семен Уралов.

По его словам, главная перемена, которая произойдет после пандемии, — это перестройка глобальной экономической системы.

«Самое интересное произойдет после карантина. В ближайшее время всем будет несладко. Глобальная либеральная экономическая модель неизбежно схлопнется по причине ее системного кризиса, из которого все будут выходить по-своему и с разной скоростью», — рассказал специалист, выступая в эфире радио Sputnik.

Уралов полагает, что после эпидемии на смену глобализации придут региональные экономики, которые будут более самостоятельными и мобилизационными. Бизнес, который не сможет перестроиться на новую модель и будет по-прежнему цепляться за старые привычки, вряд ли выживет.

Эксперт также отметил, что больше всего от коронавируса пострадают экономики небольших стран, которые живут за счет своих гастарбайтеров. В качестве примера он привел страны Прибалтики. Не сумев построить собственное производство, они растворили своих граждан в экономиках других стран.

Отметим, что аналогичные трудности уже начала испытывать Украина. Деньги от так называемых «заробитчан», трудящихся в Польше, России, Болгарии и других странах, составляли приличную статью доходов для государственного бюджета. Однако с началом эпидемии государства закрыли границы, и украинские гастарбайтеры остались без средств к существованию.