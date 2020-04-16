Матвиенко считает избыточной шумиху вокруг переноса Дня начала Второй Мировой войны

Москва, 16 апреля. Никаких фестивалей и шествий в День начала Второй Мировой войны 3 сентября проводить не будут, шумиха вокруг переноса даты избыточна. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я получила письмо от СПЧ. Сегодня утром мы подробно поговорили с коллегой Валерием Фадеевым. Мне кажется, что шумиха, поднятая вокруг закона, избыточна», — сказала она.

Матвиенко напомнила, что в 1945 году Президиум Верховного совета СССР утвердил в качестве памятной даты 3 сентября. И именно эта дата признавалась в СССР, которую затем поменяли на 2 сентября.

«Было принято решение восстановить историческую справедливость и вернуть 3 сентября как памятную дату. Однако речь не идет о фестивалях или памятных шествиях. Мне кажется, не надо политизировать и драматизировать», — сказала она.

Спикер подчеркнула, что в новейшей истории России есть трагические события, которые никто никогда не забудет.

«Трагедия в Беслане навсегда останутся шрамом на сердце каждого из нас. Никто не забудет о жертвах Беслана», — заключила она.

Напомним, ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что направил в Совфед письмо с просьбой отклонить соотвествующий закон.

Против памятной даты также выпустило общественное движение «Бессмертной полк», в пресс-службе которой заявили ФАН, что движение выступает за сохранение исторической справедливости.

«Нам не очень понятно принятое решение относительно этой даты, поскольку исторически день окончания Второй Мировой войны — 2 сентября. Особенно странным кажется принятие решения о новом Дне воинской славы 3 сентября в свете того, что в этот день в нашей стране традиционно почитают память жертв страшной трагедии в Беслане», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Государственная дума приняла в третьем чтении закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны. Согласно этому закону, в России упраздняется памятная дата 2 сентября, когда отмечался День окончания Второй мировой войны. Вместо этого 3 сентября предлагается считать днем воинской славы. Инициатива была внесена группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Владимиром Шамановым.

СПЧ попросил Совет Федерации отклонить законопроект об установлении 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны. Правозащитники отмечают, что 3 сентября 2004 года — это дата, когда в результате теракта в школе в Беслане погибли 333 человека.