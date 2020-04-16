В Госдуме объяснили, почему испытания противоспутниковой ракеты РФ не угрожают США 

Москва, 16 апреля. Испытания российской противоспутниковой ракеты показались Космическим силам США реальной возрастающей угрозой, рассказал депутат Государственной думы Владимир Богодухов.

Ранее российские специалисты провели испытания противоспутниковой ракеты. Об этом сообщил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд. Как уточнил военный, американская сторона отслеживала полет ракеты 15 апреля. В Вашингтоне уверены, что испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата якобы являются реальной возрастающей угрозой космическим системам США.

Военные заявили, что готовы «сдерживать агрессию и защищать нацию» от враждебной активности в космосе. Реймонд считает испытание «еще одним доказательством лицемерной пропаганды России в вопросе контроля над космическим оружием». По его словам, Россия стремится ограничить возможности США в космосе, но сама она не планирует прекращать свои программы.

Как пишет iReactor, Богодухов добавил, что ни о какой угрозе США со стороны РФ в данный момент речи быть не может. Он предложил сравнить доктрины обеих стран, чтобы в этом убедиться. По мнению депутата, подобные заявления со стороны Соединенных Штатов — это не что иное, как продолжение информационной войны и очередная попытка представить Россию как агрессора в глазах мирового сообщества.