Источник в депздраве Москвы опроверг слова Васильевой о смерти медсестры от коронавируса

Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева сообщила о якобы смерти от коронавируса медсестры из московской поликлиники №218. Источник нашего издания, близкий к администрации департамента здравоохранения столицы, опроверг эту информацию.

Вчера, 15 апреля, Васильева на YouTube-канале профсоюза сделала «официальное» обращение к мэру Москвы. Она обвинила градоначальника в создании опасной ситуации в метро из-за введения системы пропусков. Глава альянса сообщила о смерти медицинской сестры московской поликлиники №218 от COVID-2019.

«И вот только что мы узнали о смерти медсестры в поликлинике №218», — заявила Васильева.

Эту же информацию лечащий врач Алексея Навального привела в эфире передачи «Дефибриллятор», вышедшей вечером 15 апреля.

Наше издание попыталось связаться с главным врачом поликлиники №218 Нателлой Парсаданян, но получить оперативный комментарий о словах Васильевой на момент публикации текста не удалось. Однако близкий к администрации депздрава Москвы источник сообщил, что информации о гибели лечащего персонала от коронавируса не поступало.

«Если бы это произошло, мы бы сразу узнали. В департамент никто ничего такого не докладывал», — заявил источник.

Сотрудники «Альянса врачей» уже пытались помешать работе 218-й поликлиники в Москве, когда без предварительного согласования с руководством медучреждения приехали в поликлинику с коробками с неизвестными содержимым. Главврач Парсаданян отказалась принимать товары профсоюза, а в комментарии «Политике сегодня» объяснила свою позицию.

«В 218-й поликлинике достаточное количество средств защиты. То, что они нам принесли, – мы не нуждаемся в этом. Принесли это все без каких-то документов, и в данный момент они просто мешают работе», — заявила заведующая больницей.

Парсаданян опровергла фейк «Альянса врачей», согласно которому в поликлинике работают врачи, инфицированные коронавирусом.

Наше издание направило запросы в Генеральную прокуратуру РФ и ГУ МВД России по городу Москве с просьбой проверить слова Анастасии Васильевой на предмет наличия в них состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ.