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Военный эксперт рассказал об уникальности сверхмощной пушки «Малка»

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Военный эксперт рассказал об уникальности сверхмощной пушки «Малка»Москва, 16 апреля. Вооруженные силы РФ получили первую модернизированную самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С7М «Малка».

Модернизированная САУ оснащена орудием калибра 203 миллиметра и считается одним из самых мощных в мире. Данное орудие способна уничтожать ключевые цели противника в тактической глубине за линией фронта.

Военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал о главных преимуществах САУ «Малка». По его словам, «Малка» является мощной артиллеристской системой, которая используется в ходе крупных операций.

«Орудие это уникальное, с очень высокой дальностью действия для артиллеристских систем — до сорока километров. Эти системы могут стрелять, в том числе, снарядами с ядерным боезарядом», — отметил Корнев.

Он также напомнил, что «Малка» является модернизированной версией САУ «Пион». Модернизированная САУ была оснащена современной электроникой, благодаря чему была увеличена дальность и точность стрельбы. Кроме того, САУ получила новый двигатель и некоторые узлы ходовой части, что значительно увеличило ресурс боевой машины, передает радио Sputnik.

«Это своеобразная профилактика механической части и замена электроники. Все это, конечно, значительно обновляет парк этих орудий и является насущной необходимостью», — добавил эксперт.

Корнев подчеркнул, что главным преимуществом модернизированной САУ является возможность использования бетонобойных, химических и ядерных боеприпасов.

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Источник: Sputnik
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