Мисмари рассказал о беззаконии в захваченных боевиками ПНС западных городах Ливии

Генерал-майор Ахмад Мисмари отметил, что ЛНА провела несколько контртеррористических операций в районах Аль-Хиша, Аль-Кадахия и Вади Замзам, остановив боевиков, пытавшихся закрепиться на этих территориях, а также захватить нефтяные поля в направлении Сирта. Радикалам был нанесен большой урон как в технике, так и в живой силе. Сейчас в этих локациях наблюдается спокойная обстановка: небо над Мисуратой закрыто, дорожное сообщение с ней также приостановлено. Разведка контролирует передвижения бандформирований в направлении города Таварга.

Помимо этого, армия Халифы Хафтара выполняет задачи по установлению безопасности в Айн Заре, оттеснив в сторону Триполи сирийских наемников под командованием турецких военных. В Абу Салиме ночью 13 апреля в плен были захвачены несколько сирийцев, а также их оружие и боеприпасы.

Активные боестолкновения наблюдаются от Кастельверде до района Аль-Кавиа, от Аль-Кавиа — до Айн Зара, от Айн Зары — до Салах ад-Дина, от Салах ад-Дина — до Абу Салима, до Тарик аль-Матар и аль-Азизии.

Наиболее острым вопросом стали события в западной части страны, где террористы ПНС захватили восемь городов. Официальный представитель ЛНА отметил, что в этих населенных пунктах, в числе которых Сурман, Сабрата и Аджилят, местным населением ранее были сформированы силы, призванные защитить города от террористической угрозы. Мисмари отметил, что Сарбата стала показательным примером такой борьбы — все группировки были изгнаны из города. В 2018 году глава ПНС Саррадж награждал офицеров Сарбаты, под его началом в город стали попадать боевики ИГ1 (запрещено в РФ), ранее содержавшиеся в тюрьме «Митига». Ливийцы, недовольные присутствием террористов, вышли на мирный протест и обратились за помощью к Палате представителей и ЛНА. Ситуация изменилась после атаки под турецким командованием, в которой использовались беспилотники. Благодаря этому нападению, джихадисты ИГ и «Аль-Каиды»1 (запрещено в РФ) приступили к захвату Сурмана, Сабрата и Аджилята. Силы местной самообороны, поняв, что противостояние приведет к жертвам среди гражданского населения, отступили в сторону базы Аль-Ватыя. Сейчас в эти города возвращаются боевики из Бенгази, ИГ, «Аль-Каиды» и «Ансар аш-Шариа», готовые пойти на все ради собственной наживы. Мисмари напомнил, что в Сети появились фото из этих городов, на которых с флагами видны террористы из различных международных группировок. Джихадисты повергли захваченные районы в полное беззаконие, устраивая разбойные нападения, похищения людей и показательные казни мирных жителей.

«Они пришли в Сабрату, Сурман, Аджилят, Залтан — в район, где мирно жили люди — стали сеять разруху, сжигать дома, фермы, занимаются воровством. В больнице Аурам работает медсестрой гражданка Украины, они высадили ее из машины и похитили этот автомобиль. Воруют автомобили сотнями. Эрдоган руководит этими группировками», — подчеркнул Ахмад Мисмари.

Он также добавил, что разведка ЛНА заметила группу боевиков из Бенгази, вошедшую в город Аль-Джамиль, а в Сарбате находятся террористы Усамы Джувейли.

Боевики ПНС несколько раз пытались захватить авиабазу Аль-Ватыя, расположенную к юго-западу от ливийской столицы. По словам генерал-майора, это связано с тем, что ВС Турции на примере «Митиги» хотят оборудовать там новую военную базу. В качестве превентивных ударов по предотвращению наступления террористов ЛНА провела операции в районе Шакшук и Аль-Асса. Результатом стало уничтожение техники противника и серьезный урон живой силе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает обучать и перебрасывать сирийских наемников для участия в боях на стороне ПНС. Официальный представитель напомнил о публикации видео с сирийским активистом, который рассказал, что потери среди наемников превысили 1000 человек, многие находятся в плену. В кризис активно вмешиваются турецкие военные, при этом в боестолкновениях задействованы все рода войск Турции. Помимо вербовки сирийских радикалов и поставок оружия в обход эмбарго ООН, Анкара способствует возвращению раненых наемников. Накануне стало известно, что 125 раненых джихадистов прибыли в турецкий пограничный пункт Хавар-Килис.

В завершение Мисмари подчеркнул, что ПНС призывает ЛНА соблюдать гуманитарное перемирие для предотвращения распространения коронавируса, однако на деле оказывается, что боевики используют это время для подготовки и аккумуляции сил для новых нападений.

1 Организация запрещена на территории РФ.