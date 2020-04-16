Кудряшов рассказал, как Турция вербует сирийцев на сторону ПНС под предлогом «борьбы с ИГ»

Турецкие вербовщики заманивают сирийцев в ряды боевиков и отправляют воевать в Ливию, причем не стесняются использовать для этого любые предлоги: кому — «война с неверными», а кому — «борьба с террористами». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил представитель Ливийского временного правительства в России Станислав Кудряшов.

Ранее в СМИ появились сообщения, что турецкие вербовщики обманом отправляют граждан Сирийской Арабской Республики в Ливию воевать на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия. В социальной сети Facebook было опубликовано видео, на кадрах которого сириец призывает своих соотечественников не верить «рекрутерам» из Турции. По его словам, вербовщики заявляют, что набирают людей якобы для борьбы с террористами «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ), однако по прибытии в Ливию все оказывается перевернутым с ног на голову.

«Они рассказывают, что мы будем воевать против террористов ИГИЛ1, на стороне Хафтара, человека, который решил покончить с терроризмом в своей стране. Я сам был завербован турецкими вербовщиками и с четырьмя своими братьями в Ливию. Оказалось, что нас привезли воевать не против ИГИЛ, а вместе с ИГИЛ», — говорит герой видеоролика.

По его словам, полевые больницы полны террористов, зараженных коронавирусом. В конце видео герой ролика заявляет, что вербовщики заманивают людей «сладкими речами», но по прибытии заставляют воевать на стороне боевиков ПНС.

Представитель Ливийского временного правительства в России Станислав Кудряшов в комментарии ФАН объяснил, почему турецкие вербовщики стали использовать новые методы пропаганды и агитации. Здесь все зависит от «целевой группы». Одна из них — сирийские «оппозиционеры», ополченцы и те, кто стоял у истоков так называемой «Сирийской свободной армии». Их под предлогом «борьбы с неверными» в Ливию не заманишь.

«На территории Сирии есть люди, которые перешли в оппозицию, формировали костяк «Сирийской свободной армии» — это те люди, которые на самом первом этапе боевых действий реально воевали с ИГИЛ. <…> Они, естественно, идейно против ИГИЛ. То есть это не религиозные фундаменталисты. Но сегодня они находятся под турецким контролем, турецким покровительством и получают вооружение и снабжение от Турции. И чтобы таких людей заполучить, «война с ИГИЛ» — подходящий предлог. Плюс зарплата», — сказал Станислав Кудряшов в комментарии ФАН.

В целом же, турецкие вербовщики используют любые методы, которые позволяют им заполучить людей в свое распоряжение. Первоначально они обещали «баснословные деньги», привлекая на свою сторону членов сирийских группировок, действующих в районе Идлиба. Но с течением времени наемники, что называется, «отрезвели».

«Сейчас уже понятно, у всех этих людей наступило отрезвление. Они поняли, во-первых, истинные цели тех людей, которые их нанимают. Во-вторых, они понимают, что никаких обещанных условий финансовых им никто не выплачивает, и кормить их не кормят. Фактически, по той информации, которая есть у нас, они занимаются добычей пропитания на земле, грабежами, разбоями и отбирают у местного населения транспорт, имущество, чтобы свой быт как-то поддерживать. Естественно, многие не за идею ехали, а за деньги», — сказал Станислав Кудряшов.

Кроме того, появилась информация, что часть этих наемников пытаются переправить в Йемен. Стоит за этим, по словам Кудряшова, тоже Турция.

«Сегодня мы видим, кто является реальным бенефициаром этих группировок: у многих лидеров оказываются турецкие паспорта. Их задерживают в других странах с турецкими документами. То есть Турция снабжает их не только материально-техническими средствами, но и паспортами своими, дает полное прикрытие», — объяснил Станислав Кудряшов.

Ранее сообщалось, что Турция продолжает «поставки наемников» из Сирии, несмотря на угрозу распространения коронавируса в регионе. Согласно последним данным, за весь период из Стамбула было отправлено около девяти тысяч боевиков. Добавим, что и ранее СМИ неоднократно сообщали о связях Турции с боевиками так называемого Правительства национального согласия Ливии, а также о поставках оружия, боеприпасов и джихадистов из Сирии. Об этом заявляли и в ЛНА, и представители Временного правительства в Тобруке.

1 Организация запрещена на территории РФ.